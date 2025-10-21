Anuncian convocatoria para el “Premio Carmen Serdán”

Erika Méndez
El gobierno de Puebla anunció la convocatoria “Premio Carmen Serdán”, cuyo objetivo es visibilizar, impulsar y reconocer la trayectoria de mujeres.
La titular de la secretaría de las Mujeres, Yadira Lira, resaltó que es para aquellas que han roto las brechas de desigualdad y generan una transformación en oportunidades, ámbitos de desarrollo y comunidades.
Indicó que podrán participar mujeres mayores de 18 años, pero también habrá una categoría especial para niñas de entre 5 y 12 años.
En total habrá siete divisiones que representarán la diversidad de las mujeres.
