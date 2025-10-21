Azulejos de Toronto van a la Serie Mundial después de 32 años de espera

LA JORNADA

Toronto. George Springer puso a Toronto en ventaja con un jonrón de tres carreras en la séptima entrada y los Azulejos de Toronto avanzaron a la Serie Mundial por primera vez desde 1993 al vencer a los Marineros de Seattle 4-3 en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Fue el primer jonrón de ventaja en la historia de un Juego 7 cuando un equipo perdía por múltiples carreras en la séptima entrada o más tarde.

Los Azulejos recibirán a Shohei Ohtani y a los Dodgers de Los Ángeles en el primer partido el viernes por la noche, cuando la Serie Mundial llegue a Canadá por tercera vez. La novena angelina, campeones defensores, barrieron a Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.