En dos semanas, llegaron al Festival Catrina 55 mil visitantes

Erika Méndez

En dos semanas, se dieron cita en el Festival Catrina 55 mil visitantes, informó Michelle Talavera, directora del Convenciones y Parques.

En conferencia de prensa, dijo que la proyección era de 33 mil personas; sin embargo, la meta fue superada.

Recordó que este año se está celebrando una edición histórica del festival, pues la sede es la Ex-Hacienda de Chiautla un lugar icónico que combina tradición, cultura y belleza arquitectónica.

Debido a la altura afluencia, se ha generado una importante derrama económica para la región.

El costo de la entrada es de 50 pesos adultos y 20 pesos niños.