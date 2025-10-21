En dos semanas, llegaron al Festival Catrina 55 mil visitantes

Erika Méndez
En dos semanas, se dieron cita en el Festival Catrina 55 mil visitantes, informó Michelle Talavera, directora del Convenciones y Parques.
En conferencia de prensa, dijo que la proyección era de 33 mil personas; sin embargo, la meta fue superada.
Recordó que este año se está celebrando una edición histórica del festival, pues la sede es la Ex-Hacienda de Chiautla un lugar icónico que combina tradición, cultura y belleza arquitectónica.
Debido a la altura afluencia, se ha generado una importante derrama económica para la región.
El costo de la entrada es de 50 pesos adultos y 20 pesos niños.
