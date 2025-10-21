Marlene Favela reveló su identidad en el segundo programa de “¿Quién es la Máscara? 2025”

La reconocida actriz estaba oculta en la figura de Bebeee, un borreguito que sufre de narcolepsia

Por Mino D’Blanc

La actriz Marlene Favela se convirtió en la segunda personalidad del espectáculo que tuvo que revelar su identidad en “¿Quién es la Máscara? 2025” en su edición mexicana.

Ella destacó escénicamente con un peculiar y tierno personaje que fue “Bebeeee”.

Durante la gala del domingo 19 de octubre, se presentó el segundo grupo de personajes y son:

-Sonny Hamster: es el Rey de la Disco. Baila como nadie y, cuando pisa la pista, lo hace solo para que todos lo vean y lo admiren. Su sueño es dar el gran salto y convertirse en un cantante de verdad, un talento que ha permanecido dormido… hasta hoy, que se lanza a la pista de este exitoso programa.

-Capi Bara: capitán del navío El Ronquido Errante. Como líder, es calmado, resiliente y con un aire filosófico… aunque sea de “filosofía barata”. La gente lo juzgó de malo, y él intentó creérselo, pero su naturaleza tranquila lo traiciona. Habla en “Zipi Zapo” y confunde “pirata” con “pidata”, lo que lo llevó de vender discos en el metro a gobernar un barco. Rudo por obligación, tierno por esencia.

-Ruby Gloss: este lápiz labial es el reinado del glamour por antonomasia: un grito de libertad de género. Sofisticada y con estilo, destila la sabiduría de quien conoce los secretos del estilo y la belleza. Un personaje que asume el riesgo de ser distinta en un mundo que insiste en imponer moldes.

-Bebeee: vive en el campo, en un corral donde siempre es de noche y todo se ve suave, como si estuviera hecho de algodón. Es un borreguito que siempre anda en pijama, porque sufre de narcolepsia: cuando piensa en sí mismo o en su familia, le da sueño y se queda dormido. Es directo y sin filtro, no le importa decir lo que piensa ni lo que siente.

-Tony Manguera: es un hidrante que sueña con ser bombero, pero siempre la riega y nadie lo toma enserio. Es tímido… salvo cuando canta. Entonces se transforma y lo da todo en la pista. Es enamoradizo y está en todas las apps de citas. Sería todo un galán… si alguna vez fuera correspondido.

-Nocturna: es una mamífera seductora y elegante, con vastos conocimientos de historia. A veces se distrae y pierde la compostura… y la razón. Vive en una mansión ostentosa, situada en lo alto de una montaña escarpada a la que solo se puede llegar volando. No hay espejos en su casa, pues no se refleja. Aunque cuenta con electricidad, prefiere la luz de las velas.

En los primeros combates se enfrentaron Sonny Hamster, Capi Bara y Ruby Gloss. El grupo de investigadores eligieron a Capi Bara y el voto del público favoreció a Sonny Hámster.

En un momento inesperado, Juanpa Zurita usó su única oportunidad del botón “Sálvame” y rescató a Ruby Gloss.

El segundo enfrentamiento se dio entre Bebeee, Tony Manguera y Nocturna, siendo esta última la seleccionada por los investigadores para que siguiera adelante, mientras que Tony Manguera fue la elegida por el público, por lo que Bebeee fue la eliminada de la noche y tuvo que revelar su identidad, siendo, como se menciona al principio, la actriz Marlene Favela.

Durante esta emisión, Anahí, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Ana Brenda realizaron sus respectivas deducciones y compartieron sus primeras teorías en relación a la identidad de este segundo grupo de celebridades ocultas en tan singulares personajes.

“¿Quién es la Máscara?” es un formato producido por TelevisaUnivision y Endemol Shine Boomdog basado en el formato original de Munhwa Broadcsting Corporation (MBC) titulado “The King of Mask Singer”.

“¿Quién es la Máscara? 2025” en su edición mexicana es una producción de Miguel Ángel Fox y se transmite por “las estrellas” los domingos a las 20:30 horas.