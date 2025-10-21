Estadio de tercera división sería sede del Mundial en México

SOY FÚTBOL

La noticia de la candidatura de México para el Mundial Femenil 2031 ha encendido la pasión de los aficionados al fútbol. Con Estados Unidos como coanfitrión, las expectativas son altas. Aunque la FIFA no ha especificado la capacidad mínima para los estadios femeniles, se estima que 20,000 espectadores podrían ser suficientes, lo que abre un abanico de posibilidades para nuevas sedes en el país.

El Estadio Cuauhtémoc en Puebla, con su nuevo césped, se perfila como un fuerte candidato. Este recinto, que será sede de entrenamiento para el Mundial 2026, cumple con los requisitos necesarios para el evento de 2031. Además, el Estadio Hidalgo de Pachuca y el TSM de Torreón, que ya fueron utilizados en el Mundial Sub-17 de 2011, también están en la lista de posibles sedes.

Otros estadios de primera división que podrían albergar partidos del Mundial Femenil incluyen el Estadio Caliente de Tijuana, el Estadio Victoria de Necaxa y el Nemesio Díez de Toluca. Estos recintos no solo cumplen con la capacidad requerida, sino que también ofrecen instalaciones de primer nivel para los equipos y aficionados.

La sorpresa podría venir de estadios de segunda y tercera división. El Estadio Morelos del Atlético Morelia, que fue sede del Mundial Sub-17, y el Sergio León Chávez de Irapuato, que albergó el Campeonato Sub-20 de la Concacaf, son opciones viables. Incluso el Miguel Alemán Valdés del Club Celaya, con capacidad para 23,000 espectadores, podría ser considerado.

La FIFA ha puesto énfasis en las condiciones del campo, el tipo de césped y la iluminación, lo que significa que los estadios deben estar a la altura de los estándares internacionales. Esto no solo garantiza un espectáculo de calidad, sino que también asegura la comodidad y seguridad de los jugadores y aficionados.

Es importante destacar que, aunque hay muchas opciones, el número de sedes en México podría verse reducido debido a la colaboración con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica. Sin embargo, la posibilidad de que estadios menos conocidos se conviertan en protagonistas del Mundial Femenil 2031 es emocionante para los aficionados al fútbol en todo el país.