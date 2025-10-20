Salud Slider Principal

Murió motociclista Santiago Miahuatlán

By Redaccion2 / 20 octubre, 2025

Desde Puebla

Un joven identificado como Carlos N, vecino de del barrio Santa Clara, falleció tras derrapar con su motocicleta sobre el camino viejo a Cuayucatepec en Santiago Miahuatlán.

El deceso fue confirmado por unidades de emergencia.

