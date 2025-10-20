Ejecutaron a dos hombres en límites de Miahuatlán y Tepanco

Desde Puebla

Dos hombres de oficio comerciantes fueron ejecutados a balazos en límites de los municipios de Santiago Miahuatlán y Tepanco de López.

En la zona de caminos de terracería que conectan San José Montechiquito, perteneciente a Santiago Miahuatlán, y la localidad de Francisco I. Madero, de Tepanco de López, en el puente camino al ternero.

Reportes indican que las victimas iban en motocicleta Italika gris y fueron encontrados sin vida en el lugar, cerca del puente que conecta estas dos zonas con la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca.