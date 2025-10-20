Sheinbaum anuncia 20 mil pesos a cada familia damnificada por lluvia

María Huerta

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión inicial de 10 mil millones de pesos, para apoyos directos a las 100 mil familias damnificadas, que se estima dejaron las lluvias extraordinarias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Abundó que, como parte del Plan Integral de apoyo a los afectados por las lluvias, se entregará el primer apoyo de 20 mil pesos a todos los damnificados en Querétaro, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz del 22 al 29 de octubre, mientras en Hidalgo será del 25 de octubre al 5 de noviembre.

“A partir del día miércoles inicia la entrega del primer apoyo de 20 mil pesos a todos los hogares, a todas las familias damnificadas. (…)

Todavía falta una parte (del censo de Hidalgo, principalmente en Puebla, Veracruz, Hidalgo todavía falten algunas localidades

La gran mayoría en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí ya fueron censados.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que al 19 de octubre los servidores de la nación han censado 70 mil 445 viviendas afectadas: 43 mil 578 en Veracruz; 10 mil 811 en Puebla; 5 mil 56 en Hidalgo; y 2 mil 62 en Querétaro.

Destacó que en Querétaro, Puebla y San Luis Potosí ya concluyó el censo.