“Estaremos hasta el último momento”, presidenta Sheinbaum supervisa trabajos en Pantepec

Staff/RG

La titular del ejecutivo federal, acompañada por el gobernador Alejandro Armenta, encabezaron un recorrido por las zonas afectadas por las lluvias de hace unos días. “Desde el primer momento hemos estado trabajando con el gobernador Alejandro Armenta”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el Ejido Viejo Carrizal, Gobierno Federal y el Estatal reconstruirán el Puente de Pantepec y reforzarán con un dique para contener el caudal.

PANTEPEC, Pue. –La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó este municipio, una de las zonas siniestradas por las lluvias en la Sierra Norte. Acompañada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, la titular del Ejecutivo recorrió las calles afectadas, el puente dañado y el albergue instalado en el Ejido Carrizal Viejo. “Desde el primer momento hemos estado trabajando con el gobernador, que la verdad ha estado al pie del cañón”, enfatizó la presidenta.

“Vamos a estar aquí hasta el último momento de la mano del gobernador”, aseguró Sheinbaum Pardo. La limpieza y los apoyos van a continuar, reforzados con el Censo de Bienestar, con el fin de que las y los damnificados cuenten con un apoyo inicial que les permita contar con recursos para el bienestar de sus familias. Posteriormente se brindará un segundo apoyo, el cual dependerá de la magnitud del daño en la vivienda. Y en una tercera etapa se reconstruirán los puentes, como el de Pantepec, explicó la presidenta a los habitantes damnificados.

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que todas las familias censadas contarán con un vale para reponer los enseres domésticos perdidos: “No los vamos a dejar solos y no solo vamos a regresar a nuestra condición original, sino mejor”. También supervisó los trabajos de limpieza que llevan a cabo desde el inicio de la contingencia y de manera coordinada, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (SEMAR), y autoridades municipales, a quienes les reconoció su disciplina, lealtad y amor al pueblo.

De forma directa, la mandataria dialogó con habitantes, voluntarios y autoridades locales, con las familias que enfrentan pérdidas materiales. Reiteró que el Gobierno de México trabaja de la mano con el estado para garantizar que cada apoyo, cada recurso y cada acción llegue donde más se necesita. “No se les va a dejar solos”.

Durante la visita, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, detalló que la prioridad para la población del Carrizal Viejo es la reconstrucción del Puente de Pantepec y un dique para contener el paso del río. Ya se realizó el Censo por parte de los servidores de la nación, así como la limpieza de calles y viviendas. El mandatario estatal reconoció el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien en todo el tiempo ha estado pendiente de la entidad.

El comandante de la VI Región Militar, Héctor Ávila Alcocer, informó que tienen un avance de recuperación del 65 por ciento, con un despliegue de 2 mil 147 efectivos de la Defensa y Guardia Nacional en la zona. Respecto al desdoblamiento de personal que tienen unidades de maquinaria pesada, en coordinación con la secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, mencionó que les fueron asignados cinco frentes, de los cuales ya llegaron dos que son Zihuateutla y Tlaxco, en relación a los otros tres que llevan un avance del 60 por ciento.

Agregó que a través del Puente Aéreo instalado en Xicotepec de Juárez, se han realizado 153 operaciones aéreas, a través de la entrega de 26 mil 290 despensas, lo que equivale a 123 toneladas; además se han otorgado por aire 31 mil botellas de agua y se evacuaron a 38 personas. Puntualizó que, desde el inicio de la contingencia a la fecha, se han desazolvado 948 casas y 8 escuelas; se han repartido 21 mil 500 raciones calientes, se han limpiado 20 mil metros lineales de calles, entregado 38 mil 596 paquetes de despensas y recordó que se tienen instalados tres albergues con más de mil 400 personas.

“No estamos solos, tenemos ayuda de toda la gente”, relató Julia Martínez, habitante del Carrizal el Ejido Viejo, quien llegó al albergue temporal desde hace una semana. Alimentación, ropa y despensas, han recibido en su estancia en el albergue. Además, destacó el actuar de las fuerzas ya que a una semana del suceso han avanzado en la limpieza de las calles y casas.