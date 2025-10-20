Envía SEDIF cinco camiones más con ayuda humanitaria durante fin semana

Staff/RG

Gracias a la solidaridad y empatía de las y los poblanos, en ocho días de contingencia se han enviado 15 camiones con víveres.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- La solidaridad de las empresas privadas, la sociedad civil y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) ha hecho posible que, este fin de semana, se enviarán cinco camiones cargados de víveres a la zona de contingencia en la Sierra Norte del estado. Este esfuerzo conjunto representa una clara muestra de empatía y compromiso con las familias que atraviesan momentos difíciles a causa de las recientes lluvias.

Los camiones enviados entre viernes y sábado trasladaron 12 mil botellas de agua, mil 636 despensas, 160 chamarras, 2 mil 250 cubrebocas, 320 paquetes de limpieza, 20 bultos de alimento para mascotas, además de croquetas, palas, picos, escobas, mechudos, jaladores, botas de hule, lonas y 10 toneladas de harina, todos destinados a mejorar las condiciones de vida de las familias a quienes se les ha entregado en estos ocho días de contingencia más de 62 mil apoyos diversos.

La presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo integral de la Familia (SEDIF), Ceci Arellano, sigue atenta a que las labores de recolección, clasificación y distribución de los donativos se realicen de manera ágil y segura, para que la ayuda llegue en el menor tiempo posible a las zonas afectadas.

Gracias al respaldo de la sociedad poblana, el SEDIF ha enviado hasta el momento 15 camiones con víveres, reflejo de la unidad, solidaridad y empatía que caracteriza a Puebla. La presidenta del Patronato, Ceci Arellano, expresó su reconocimiento y profundo agradecimiento a todas las personas, empresas e instituciones e integrantes de los voluntariados que han contribuido con más de 172 toneladas de víveres y artículos de primera necesidad como parte de las donaciones a las familias que más lo necesitan.

El Sistema Estatal DIF reafirma su compromiso con el bienestar de las familias poblanas, al promover acciones solidarias y humanitarias que fortalezcan la reconstrucción y el desarrollo de las comunidades afectadas.