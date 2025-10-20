Roban joyas de Napoleón y Josefina en el Museo del Louvre

EL VALLE

Francia, París.- Un robo sacudió este domingo al Museo del Louvre, luego de que un grupo de delincuentes sustrajera valiosas joyas de la época imperial de Napoleón Bonaparte y su esposa, Josefina, provocando el cierre inmediato del recinto más visitado del mundo.

La ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, confirmó el hecho y anunció el cierre provisional del museo, mientras la Policía francesa realiza las investigaciones correspondientes. “Esta mañana se ha producido un robo en la apertura del Museo del Louvre. No hay constancia de heridos. Me encuentro en el lugar, junto al museo y los equipos policiales. Las investigaciones están en curso”, informó Dati a través de su cuenta en X.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por Le Figaro, el robo se produjo entre las 09:30 y las 09:40 horas, cuando varias personas llegaron en motocicleta y utilizaron un montacargas para ingresar a la Galería de Apolo, ubicada en la primera planta del museo. Los asaltantes rompieron los cristales con motosierras pequeñas y sustrajeron nueve piezas de la colección imperial antes de darse a la fuga.Entre los artículos robados se encontrarían un collar, un broche y una tiara, pertenecientes a Napoleón y la emperatriz Josefina, según reportó Le Parisien.

Las autoridades confirmaron que el diamante del Regente, de más de 140 quilates y considerado la joya más importante de la colección, permanece a salvo.Horas después, la Policía encontró una de las joyas robadas en el exterior del museo, presuntamente la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, aunque este dato no ha sido confirmado oficialmente.

En declaraciones a la cadena TF1, la ministra Dati lamentó el robo de lo que calificó como un botín “de valor incalculable” y advirtió que el crimen organizado ha puesto la mira en los museos y el patrimonio cultural. “Habrá que adaptar los museos a estas nuevas formas de delincuencia, porque quienes han hecho esto son profesionales”, señaló.

El presidente Emmanuel Macron se mantiene informado del caso y en comunicación con Dati y el ministro del Interior, Laurent Nuñez, mientras la investigación sigue en curso.Desde la oposición, el líder ultraderechista Jordan Bardella, de la Agrupación Nacional, calificó el robo como un “ultraje al espíritu nacional”.

“El Louvre es un símbolo mundial de nuestra cultura. Este robo, que permitió a los ladrones llevarse las joyas de la Corona francesa, es una humillación insoportable para nuestro país”, expresó.El Museo del Louvre informó en redes sociales que permanecerá cerrado este domingo por “motivos excepcionales”, mientras las autoridades analizan las grabaciones de seguridad y buscan pistas sobre los responsables del robo que ha conmocionado al mundo del arte.