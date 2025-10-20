10 mil 811 casas en la Sierra Norte con daños por las lluvias

Erika Méndez
En Puebla hay 10 mil 811 casas con daños por las lluvias en la Sierra Norte, reveló Rodrigo Abdala Dartigues.
El delegado de programas para el Bienestar informó que en Puebla continúan los censos sobre las afectaciones.
Dijo que las revisiones se han llevado a cabo en comunidades del municipio de Huauchinango, Zacatlán y Teziutlán.
