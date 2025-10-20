Puebla capital busca ser sede hospitalaria del Mundial FIFA 2026

_Cabildo aprueba punto de acuerdo presentado por el Regidor Manuel Durán_

Desde Puebla

En sesión ordinaria, el Cabildo del Municipio de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, aprobó el punto de acuerdo presentado por el regidor Manuel Durán, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Economía y Turismo Municipal y al Instituto Municipal del Deporte a coadyuvar con los esfuerzos del Gobierno del Estado y la Federación, con el objetivo de que Puebla sea considerada sede hospitalaria del Mundial FIFA 2026.

El regidor Durán destacó que este evento representa una oportunidad histórica para impulsar la economía, el turismo y la proyección internacional de la ciudad, aprovechando la infraestructura, la ubicación estratégica y la capacidad hotelera con la que cuenta la capital poblana.

“Aunque Puebla no será sede oficial de partidos, tenemos todo para recibir delegaciones, medios de comunicación y aficionados de todo el mundo. Queremos que Puebla vuelva a ser parte de la historia mundialista y que muestre al planeta su cultura, su hospitalidad y su grandeza”, señaló el regidor.

El punto de acuerdo aprobado no implica un gasto presupuestal, sino el inicio de gestiones y coordinación institucional para que Puebla esté lista para recibir al mundo con la calidez que la distingue. “El Mundial 2026 será más que fútbol: será una vitrina para promover nuestra gastronomía, nuestra cultura y nuestras tradiciones. Puebla puede y debe ser anfitriona de esta fiesta global”, concluyó Durán.