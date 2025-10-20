Entregan 130 tons de alimentos a ciudadanos de la Sierra Norte afectados por inundaciones

Erika Méndez

Las secretarías de la Defensa Nacional y Marina reportaron un avance del 90% en la limpieza de las colonias afectadas por las lluvias en la Sierra Norte.

El comandante de la VI Región Militar, Héctor Ávila Alcocer, dijo que hay 2 mil 147 elementos de la Sedena y 700 de la Marina en los municipios con daños.

Destacó que en conjunto, hasta al momento, han realizado 143 operaciones aéreas para movilizar 130 toneladas de alimentos e insumos.