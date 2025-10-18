Atlixco vive un fin de semana de cultura, sabor y tradición

Staff/RG

En el marco del Festival Internacional Valle de Catrinas 2025, el municipio se prepara para un fin de semana lleno de actividades que celebran la identidad y el talento local.

La 17ª Feria de la Cecina se realizará en los mercados Ignacio Zaragoza y Benito Juárez, donde las familias podrán disfrutar de música en vivo y del sabor único de este platillo típico, con una meta de venta superior a cinco toneladas.

En Santo Domingo Atoyatempan, la 4ª Feria del Cempasúchil y el Terciopelo llenará de color los días 18 y 19 de octubre, con recorridos por los campos de flor, danzas folclóricas, muestras gastronómicas y el gran cierre musical del grupo Supremo.

Además, del 18 al 25 de octubre, el 10º Festival de Teatro al Azar ofrecerá obras y leyendas en distintos escenarios del municipio, incluyendo la Casa de Cultura y Acapetlahuacán.

Con estas celebraciones, Atlixco reafirma su espíritu cultural y turístico, invitando a disfrutar de un fin de semana donde la tradición, el arte y la gastronomía dan vida al Corazón de Puebla.

