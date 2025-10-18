Grupo Cañaveral de Humberto Pabón y Dr. Shenka presentan nueva versión de “No te voy a perdonar”

Staff/RG

Grupo Cañaveral de Humberto Pabón, una de las agrupaciones más representativas de la cumbia, continúa celebrando el legado de su fundador y líder con el lanzamiento de “No Te Voy a Perdonar”, uno de los éxitos más representativos del grupo que hoy cobra nueva vida junto a Dr. Shenka, voz líder del grupo mexicano Panteón Rococó.

Con una mezcla de ritmo y sentimiento, esta nueva versión de “No Te Voy a Perdonar” presenta una propuesta fresca que mantiene la esencia de la cumbia tradicional que ha marcado la historia de Cañaveral, combinada con el estilo y voz única de Dr. Shenka. Esta colaboración resalta la visión grupo de conectar con públicos diversos a través de la música.

Este lanzamiento forma parte de ‘Tributo a una leyenda: Humberto Pabón, Vol. 2’, un homenaje en vida que busca reconocer la trayectoria artística, la innovación musical y la contribución cultural de Don Humberto en diversos países de habla hispana. Bajo la producción y dirección de Emir Pabón, el proyecto reúne a artistas de talla internacional que se suman para rendir tributo a una figura que ha inspirado a generaciones de músicos, fusionando géneros y conquistando nuevas audiencias. El tributo reconoce a Don Humberto Pabón no solo como líder visionario de Grupo Cañaveral, sino como un pilar de la música tropical en Latinoamérica. Su legado continúa vigente gracias a su capacidad de innovación, la fusión de géneros y el compromiso de inspirar a las nuevas generaciones.

Con “No Te Voy a Perdonar”, Grupo Cañaveral continúa el camino iniciado con el volumen 1 de este tributo, sumando nuevas colaboraciones y renovando su compromiso con el legado musical de Don Humberto Pabón, quien marcó una época en la música.