Programa Puente: Altares Monumentales de Huaquechula

Día: sábado 01 de noviembre de 2025

Horario: Sábado de 09:00 – 19:00 H

Lugar: Huaquechula, Puebla

Acceso: Inscripciones en Taquilla

El Museo Amparo te invita a realizar un recorrido por los espectaculares Altares de Día de Muertos cuyo peculiar estilo distingue a Huaquechula. Participaremos en el ritual de recibimiento de las ánimas, en la presentación de los voladores de Cuetzalan, así como en el taller de tablillas de chocolate o alfeñique. Finalmente, visitaremos el Páramo de los Duendes.

Salida del Museo Amparo: 9:00 horas

Regreso al Museo Amparo: 19:00 horas

Costo: $600.00 por persona

Incluye: Transporte, taller y visitas guiadas

Inscripciones en: www.museoamparo.com a través de PayPal

Taquilla del Museo