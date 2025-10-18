Cultura

Programa Puente: Altares Monumentales de Huaquechula

By Redaccion1 / 18 octubre, 2025

Staff/RG

  • Día: sábado 01 de noviembre de 2025
  • Horario: Sábado de 09:00 – 19:00 H
  • Lugar: Huaquechula, Puebla
  • Acceso: Inscripciones en Taquilla

El Museo Amparo te invita a realizar un recorrido por los espectaculares Altares de Día de Muertos cuyo peculiar estilo distingue a Huaquechula. Participaremos en el ritual de recibimiento de las ánimas, en la presentación de los voladores de Cuetzalan, así como en el taller de tablillas de chocolate o alfeñique. Finalmente, visitaremos el Páramo de los Duendes.

  • Salida del Museo Amparo: 9:00 horas
  • Regreso al Museo Amparo: 19:00 horas
  • Costo: $600.00 por persona
  • Incluye: Transporte, taller y visitas guiadas

Inscripciones en: www.museoamparo.com a través de PayPal

Taquilla del Museo

