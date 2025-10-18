Programa Puente: Altares Monumentales de Huaquechula

Staff/RG
- Día: sábado 01 de noviembre de 2025
- Horario: Sábado de 09:00 – 19:00 H
- Lugar: Huaquechula, Puebla
- Acceso: Inscripciones en Taquilla
El Museo Amparo te invita a realizar un recorrido por los espectaculares Altares de Día de Muertos cuyo peculiar estilo distingue a Huaquechula. Participaremos en el ritual de recibimiento de las ánimas, en la presentación de los voladores de Cuetzalan, así como en el taller de tablillas de chocolate o alfeñique. Finalmente, visitaremos el Páramo de los Duendes.
- Salida del Museo Amparo: 9:00 horas
- Regreso al Museo Amparo: 19:00 horas
- Costo: $600.00 por persona
- Incluye: Transporte, taller y visitas guiadas
Inscripciones en: www.museoamparo.com a través de PayPal
Taquilla del Museo