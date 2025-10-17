Val’quirico: Sede del campeonato ANCCEMEX

Staff/RG

La Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española de México (ANCCEMEX), en coordinación con el Centro Ecuestre de Val’Quirico, primer Reino de los Reinos de México, celebrará del 16 al 19 de octubre el Campeonato Nacional ANCCEMEX, un encuentro que reunirá a los mejores ejemplares, criadores y amantes del Caballo Pura Raza Española (PRE) en el ambiente único de Val’Quirico.

El Centro Ecuestre de Val’Quirico será sede de esta celebración, ofreciendo un ambiente inigualable.

Además de las competencias y la exposición, el evento contará con espacios de convivencia, experiencias gastronómicas y áreas destinadas a patrocinadores y marcas del sector.

El campeonato congregará a más de 150 caballos de alta calidad genética, que competirán en pruebas de morfología, doma y adiestramiento, siguiendo los estándares internacionales que distinguen a esta disciplina. Durante cuatro días, el público especializado podrá apreciar el desempeño y la armonía de una de las razas equinas más admiradas del mundo.

Reconocido como el segundo evento más relevante del planeta dedicado al Caballo Pura Raza Española solo detrás del celebrado en España, este campeonato representa una plataforma de proyección internacional para México y una vitrina de alto valor para el sector

ecuestre y las marcas que lo acompañan.

En esta edición, el programa incorpora una dimensión cultural que enriquece la experiencia del visitante: la Exposición de Arte Ecuestre ANCCEMEX 2025, con la participación de destacados artistas nacionales Elena Cajigal, Renata Hernández, Agustín de Teresa y Raúl Díaz, quienes presentarán obras inspiradas en la figura, fuerza y elegancia del caballo. La muestra propone un diálogo entre el arte y la tradición ecuestre, resaltando la belleza de este símbolo universal de nobleza.