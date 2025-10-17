Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama (19 de octubre)

Staff/RG

En 2024, el cáncer de mama fue la primera causa de muerte entre los tumores malignos; 99.2 % ocurrieron en mujeres.

La tasa de defunción por cáncer de mama en mujeres de 20 años y más fue en 2024 de 18.7 muertes por cada 100 mil mujeres.

En 2021, 176 672 (1.2 %) mujeres de 50 años y más contaban con un diagnóstico de cáncer de mama.

El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se alteran y multiplican sin control. Forman tumores que, de no ser tratados de forma oportuna, pueden propagarse por todo el cuerpo y causar la muerte.

En conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta datos sobre esta enfermedad, con información proveniente de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) 2021 y de las cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) 2024.

I. MORBILIDAD

De acuerdo con la ENASEM 2021, había 14 610 380 mujeres de 50 años y más. De ellas, a 412 369 (2.8 %) se les diagnosticó algún tipo de cáncer; 176 672 (42.8 %) de estas últimas, reportaron tener cáncer de mama. Durante los últimos dos años, 109 494 (62.0 %) recibieron algún tipo de tratamiento médico, mientras que 67 178 (38.0 %) no lo tuvieron.

Los tratamientos para el cáncer de mama que se reportaron son: quimioterapia o medicamento (76.8 %); radiación o rayos X (71.8 %) y cirugía o biopsia (66.1 %). Poco más de 50 % utilizó medicamentos o tratamiento para el dolor (51.6 %) y medicamentos o tratamientos para síntomas (50.8 %).

Entre las mujeres con cáncer de mama, 36.0 % recibió el diagnóstico entre los 50 y 59 años; 31.7 %, entre los 60 y 69 años y 17.5 %, entre los 40 y 49 años

II. MORTALIDAD

En 2024, de acuerdo con cifras preliminares de las EDR, hubo 818 437 fallecimientos. De ellos, 94 096 (11.5 %) fueron por tumores malignos; de estos, 8 451 (9.0 %) se debieron al cáncer de mama. De las muertes por esta causa, 8 384 (99.2 %) ocurrieron en mujeres y 67 (0.8 %), en hombres. El cáncer de mama representó 1.0 % del total de las muertes del país y fue la primera causa entre las defunciones por tumores malignos.

Durante la última década, la tasa de defunciones por cáncer de mama se incrementó de 15.7 en 2015 a 18.7 en 2024, por cada 100 mil mujeres de 20 años y más

Chihuahua registró la tasa más elevada de cáncer de mama en mujeres, con 27.6, seguida por Baja California Sur, con 24.0, mientras que las tasas más bajas se ubicaron en Guerrero, con 12.7 y Tlaxcala, con 12.9 fallecimientos por cada 100 mil mujeres de 20 años y más.

En 2024, el mayor número de defunciones por cáncer de mama se registró en las mujeres de 50 a 59 años, con 2 121 defunciones, que representaron una tasa de 30.6 fallecimientos por cada 100 mil mujeres. Entre las mujeres de 80 años y más, se produjo la tasa más alta, con 79.6 defunciones

De las mujeres de 20 años y más que fallecieron por cáncer de mama y tenían afiliación en alguna institución de salud, 74.9 % estaba en el IMSS, 16.0 % en el ISSSTE y 0.2 %, en el Seguro Popular/Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). De las mujeres de 20 años y más que fallecieron por cáncer de mama, 88.4 % residía en áreas urbanas y 11.4 %, en áreas rurales