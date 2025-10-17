¿Por qué es importante esterilizar a los gatos?

Staff/RG

AMMEGA con el apoyo de PRO PLAN® buscan contribuir al control de población de felinos mediante la esterilización gratuita.

En promedio, una gata puede tener hasta 4 camadas en el año, de aproximadamente 4 gatos cada una.

Ciudad de México, 16 de octubre de 2025 .- Los gatos cobran cada vez más protagonismo, se han convertido en parte importante en nuestras familias, por eso, es importante cuidar su salud y calidad de vida, una forma de hacerlo es con la esterilización porque evita posibles enfermedades. Cabe destacar que, México es uno de los países con mayor sobrepoblación de animales de compañía, esterilizarlos ayuda a controlar la población así como el posible abandono.

Ante esta problemática, PRO PLAN® apoya a la Asociación Mexicana de Medicina de Gatos (AMMEGA) cuyo objetivo es contribuir al control de población de felinos mediante la esterilización gratuita de gatos de casa o calle. Juntos promueven la educación nutricional, recordando que, después de la esterilización, los gatos necesitan una dieta ajustada a sus nuevas necesidades: menos grasa, más fibra y proteínas de fácil absorción.

La esterilización de felinos es una medida clave para promover su salud, bienestar y mejorar su calidad de vida. Este procedimiento disminuye el riesgo de enfermedades reproductivas, comportamientos territoriales y el estrés que ocasiona el celo. En promedio, una gata puede tener hasta 4 camadas en el año, de aproximadamente 4 gatos cada una. Es por esto que, esterilizar a tu mascota es un acto de responsabilidad, empatía y compromiso con los animales.

Respecto a la salud de los felinos, los gatos no esterilizados son más propensos a sufrir algún tipo de infección relacionada con peleas o convivencia con otros gatos como SIDA felino, enfermedades virales, traumas y abscesos que pueden dar origen a infecciones y fiebre. La esterilización previene posibles enfermedades, por ejemplo, en el caso de las hembras sin esterilizar pueden desarrollar tumores de mama.

Como parte de estos esfuerzos, el pasado 9 y 10 de octubre se realizó una campaña de esterilización en el Hospital Veterinario Petsafe, en Mérida. Alcanzando 200 gatos esterilizados e impulsando una tenencia responsable en los dueños de mascotas. Para formar parte de las diversas campañas de esterilización, las personas interesadas deben estar al pendiente de las redes sociales de AMMEGA y de PRO PLAN® para el pre registro de los pacientes, debido a que hay cupo limitado. En clínicas AMMEGA, después del procedimiento, los gatos pueden tener revisiones gratuitas.

Es importante considerar que para llevar a cabo la esterilización es necesario que el gato cumpla con algunos requisitos como tener buena salud, ser mayor a 5 meses de edad, llevarlos en una transportadora rígida y que tenga mínimo 8 horas de ayuno.

Posterior a la esterilización, la gata o gato deberá tener cuidados especiales acompañados de medicamentos antiinflamatorios y analgésicos. En el caso de las gatas, como el procedimiento es más invasivo necesitará más tiempo con cuidados y medicamentos.

Esterilizar a tu mascota es un proceso que requiere un cuidado especial antes y después de la cirugía. Te recomendamos que consultes a tu veterinario antes de realizar cualquier procedimiento y que te brinde recomendaciones personalizadas para tu mascota.