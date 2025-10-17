Disminuyó 0.3% el volumen de la producción manufacturera, en agosto de 2025, a tasa mensual

Staff/RG

La Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) informa sobre la coyuntura de las principales variables de la producción y el empleo en el sector manufacturero, en torno a 206 clases de actividad en México.

I. CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

Volumen físico de la producción

En agosto de 2025 y con cifras desestacionalizadas, el volumen físico de la producción de la industria manufacturera presentó un decremento de 0.3 % en su comparación mensual y de 1.5 % a tasa anual.

Personal ocupado

En agosto de este año, el personal ocupado total en la industria manufacturera descendió 0.5 % a tasa mensual. Por tipo de contratación, el personal no dependiente (que se contrata y proporciona por otra razón social y por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo) retrocedió 1.2 % y el personal dependiente de la razón social, 0.5 % —el número de las y los obreros y técnicos en producción cayó 0.7 % y el de las y los empleados administrativos, contables y de dirección, 0.3 %—.

Horas trabajadas

Las horas que trabajó el personal ocupado total bajaron 0.6 % respecto a julio pasado.

Según la categoría de las y los ocupados, las horas que trabajó el personal no dependiente de la razón social disminuyeron 0.8 % y las correspondientes al personal dependiente, 0.4 %

—las trabajadas por las y los obreros y técnicos en producción fueron menores en 0.3 % y por las y los empleados administrativos, contables y de dirección, en 0.6 %—.

Remuneraciones medias reales

Durante el octavo mes de 2025, las remuneraciones medias reales pagadas —deflactadas con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)— en el sector manufacturero crecieron 0.5 % a tasa mensual. De manera desagregada, las pagadas al personal dependiente de la razón social aumentaron 0.7 por ciento. Los salarios pagados a las y los obreros y técnicos en producción subieron 0.8 % y las prestaciones sociales, contribuciones y utilidades, 1.2 por ciento. Los sueldos pagados a las y los empleados administrativos, contables y de dirección se mantuvieron. Las remuneraciones del personal no dependiente decrecieron 0.5 %