Reconoce Congreso del Estado a productores poblanos aque participaron en certamen internacional de mezcal

– Se entregaron reconocimientos a 14 marcas galardonadas en el Spirit Selection by Concours Mondial de Bruselas.

– Se destinan 110 millones de pesos para fortalecer la cadena productiva del mezcal poblano.

Desde Puebla

El Congreso del Estado entregó reconocimientos a 14 productoras y productores mezcaleros por su destacada participación en el Spirit Selection by Concours Mondial de Bruselas, uno de los certámenes más prestigiados a nivel internacional en el mundo de los destilados. Durante el evento, la diputada Ana Laura Gómez Ramírez destacó el compromiso, talento y dedicación de quienes fortalecen el prestigio del mezcal poblano y proyectan con orgullo la grandeza del campo de Puebla.

“Hoy no solo reconocemos su trabajo, su dedicación y su amor por el campo, sino también un logro que nos llena de orgullo a todas y todos los poblanos. Nuestros mezcaleros fueron galardonados en uno de los certámenes internacionales más importantes del mundo”, expresó la legisladora.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, subrayó que Puebla se consolida como referente mezcalero gracias al esfuerzo de sus productores. Informó que el gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta, destina un presupuesto de 110 millones de pesos para impulsar la producción, industrialización y comercialización del mezcal, que ya forma parte de la marca “5 de Mayo”.

Las marcas reconocidas fueron: La Atlixquense, Recuerdos de mi historia, Mezcalito de mi Corazón, Mi Ofrenda, La Joya de los Cerritos, Villa de Carrión, Aroma Ancestral, Agave Rosa, Santo Legado, El Individuo, Mi Herencia Mixteca, Los Fuertes, Tesoro de Atlapulco y Wuixolotl.

Al evento asistieron los y las diputadas José Luis Figueroa Cortés, Pavel Gaspar Ramírez, Azucena Rosas Tapia, Beatriz Manrique, Oscar Mauricio Céspedes Peregrina, así como Arturo Carmona Toxtli, director de diseño de estrategias y análisis de resultados.

Presentan en el Congreso la Feria del Libro y el Volcán, a realizarse en Ciudad Serdán

– El diputado Elías Lozada impulsa acciones para fortalecer la lectura y la identidad regional

– La feria se realizará del 28 al 31 de octubre en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Ciudad Serdán

Con el objetivo de fomentar la lectura, la escritura y el pensamiento crítico entre estudiantes, docentes y la comunidad en general, el diputado Elías Lozada Ortega presentó en el Congreso del Estado la Feria del Libro y el Volcán, que se llevará a cabo del 28 al 31 de octubre en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Ciudad Serdán.

Durante cuatro días, el evento ofrecerá presentaciones editoriales, conferencias, talleres, lecturas en voz alta, encuentros con autores y actividades artísticas y culturales. Norma Merino Trujillo, coordinadora de la Feria del Libro Ciudad Serdán, explicó que la feria busca generar espacios creativos que acerquen a la comunidad estudiantil a la literatura mediante experiencias lectoras participativas y significativas. También se promoverán estrategias pedagógicas para la mediación de la lectura entre docentes de todos los niveles educativos y futuros profesionales de la educación.

La Feria del Libro y el Volcán se realiza en colaboración con la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), bajo el lema “La FILIJ y la Feria del Libro y el Volcán te esperan con los libros abiertos”, con el propósito de acercar la literatura a todos los públicos y fortalecer el vínculo entre cultura e identidad regional.

A la presentación acudieron los diputados Elpidio Díaz Escobar y Mauricio Céspedes Peregrina; Cutberto Cantoral Espinoza, director de Formación Docente de la SEP; Adrián Cortés Sánchez, jefe de Universidades Pedagógicas en el Estado de Puebla y Andrés Jaime López Cid, director de la UPN 213.