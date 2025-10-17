Caleras, Xochimehuacán y Totimehuacán, juntas auxiliares con más incidencia delictiva: Félix Pallares

María Tenahua

Las juntas auxiliares San Jerónimo Caleras, San Pablo Xochimehuacán y San Francisco Totimehuacán registran mayor incidencia delictiva, reconoció el titular de la secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC), Félix Pallares Miranda.

Al rendir su comparecencia ante los regidores de la comisión de Seguridad y Justicia del cabildo.

Refirió que, de las 17 comunidades, nueve están en el norte de la ciudad y ocho en el sur.

Asimismo, comentó que en todo el año recibieron 310 mil llamadas improcedentes, el 35 por ciento fue de ese tipo.