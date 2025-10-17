Video: Realizan operativo en la 46 Poniente

María Huerta
Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a cabo operativo en la zona de la 46 Poniente, conocida por vender autopartes robadas.
Antes del mediodía día, locatarios de la 46 Poniente fueron sorprendidos por operativo, se cumplieron 15 órdenes de cateo.
Más de 100 elementos especializados de la Coordinación de Investigación de Robo de Vehículos encabezaron dichas diligencias relacionadas con el robo de autopartes.
You may also like
-
Video: Graban al sujeto que dejó cadáver de mujer en la colonia El Carmen
-
Confirmada la pena de 50 años de prisión a la indígena otomí María Guadalupe Martínez en el Estado de México
-
Positiva la creación de comisión en Morena para revisar afiliación de militantes: Sheinbaum
-
Video: ¡De terror encuentran cadáver de mujer en ropa interior y con huellas de tortura en la colonia El Carmen!
-
Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama (19 de octubre)