Video: Realizan operativo en la 46 Poniente

María Huerta

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a cabo operativo en la zona de la 46 Poniente, conocida por vender autopartes robadas.

Antes del mediodía día, locatarios de la 46 Poniente fueron sorprendidos por operativo, se cumplieron 15 órdenes de cateo.

Más de 100 elementos especializados de la Coordinación de Investigación de Robo de Vehículos encabezaron dichas diligencias relacionadas con el robo de autopartes.