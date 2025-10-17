Video: Graban al sujeto que dejó cadáver de mujer en la colonia El Carmen

https://x.com/desachyroberto/status/1979250199579992419?s=48

Desde Puebla

Mediante cámaras de seguridad se logró captar el momento en que un hombre deja el cuerpo de la mujer hallada dentro de carrito de súpermercado, semidesnuda y con huellas de violencia en la calle Tamaulipas entre 4 Sur y Bulevar 5 de Mayo, inmediaciones del mercado del Carmen, en Puebla capital .

Autoridades ya buscan al responsable.