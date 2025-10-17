Video: Graban al sujeto que dejó cadáver de mujer en la colonia El Carmen

https://x.com/desachyroberto/status/1979250199579992419?s=48
Desde Puebla
Mediante cámaras de seguridad se logró captar el momento en que un hombre deja el cuerpo de la mujer hallada dentro de carrito de súpermercado, semidesnuda y con huellas de violencia en la calle Tamaulipas entre 4 Sur y Bulevar 5 de Mayo, inmediaciones del mercado del Carmen, en Puebla capital .
Autoridades ya buscan al responsable.
You may also like
-
¡El colmo: Acusan a presidente auxiliar de cobrar “derecho de paso” a vehículos que llevan apoyo a damnificados de Pahuatlán!
-
Confirmada la pena de 50 años de prisión a la indígena otomí María Guadalupe Martínez en el Estado de México
-
Positiva la creación de comisión en Morena para revisar afiliación de militantes: Sheinbaum
-
Video: ¡De terror encuentran cadáver de mujer en ropa interior y con huellas de tortura en la colonia El Carmen!
-
Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama (19 de octubre)