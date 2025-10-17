Empatía y solidaridad hacen de Atlixco un mejor lugar para vivir: Ariadna Ayala

Desde Puebla

Durante su primer año de gobierno, la presidenta de Atlixco Ariadna Ayala destacó los avances del Eje 4 del Plan Municipal de Desarrollo, enfocado en el bienestar y la reconstrucción del tejido social.

Desde la Secretaría de Bienestar, se promovió el deporte como motor de cambio, beneficiando a miles de familias con clases, torneos y actividades gratuitas en unidades deportivas. La Alberca Semiolímpica Carmen Serdán atendió a más de 1,400 usuarios y la selección municipal de natación obtuvo destacados logros regionales.

En materia de igualdad de género, el Centro de Atención a la Mujer brindó apoyo jurídico y psicológico a más de 700 mujeres, capacitó a servidores públicos y fomenta el autoempleo mediante talleres productivos.

En el ámbito de la salud, la inauguración de la Clínica de la Mujer, el 8 de marzo, marcó un precedente con más de 15 mil acciones médicas de detección oportuna y atención especializada.

Con un enfoque de bienestar animal, se realizaron 65 jornadas de esterilización, 21 mil vacunaciones antirrábicas y se construyó el Parque para Mascotas, cumpliendo un compromiso de campaña.

La Tienda de Abasto Popular llegó a más de 20 mil familias, mientras la Farmacia Municipal ofreció medicamentos a bajo costo.

El DIF Atlixco fortaleció la atención a los sectores vulnerables con la entrega de despensas, desayunos escolares, terapias de rehabilitación y la apertura de la Casa del Abue, espacio que brinda atención y alimentación digna a adultos mayores.

Finalmente, se entregaron 5 mil kits escolares y se reactivaron bibliotecas municipales, beneficiando a más de 3 mil personas con actividades educativas y de lectura.

“Atlixco avanza con empatía, solidaridad y justicia social, porque cuando trabajamos con amor por nuestra gente, construimos el mejor lugar para vivir”, afirmó Ariadna Ayala.