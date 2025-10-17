¡El colmo: Acusan a presidente auxiliar de cobrar “derecho de paso” a vehículos que llevan apoyo a damnificados de Pahuatlán!

Abelardo Domínguez

En medio de la emergencia que enfrenta el municipio de Pahuatlán tras los recientes desastres naturales, ciudadanos han denunciado un presunto acto de abuso de autoridad y lucro indebido atribuido al presidente auxiliar de Xolotla, Benjamín Ramírez González.

De acuerdo con los reportes, se estaría cobrando un “peaje” forzoso a los vehículos que transportan víveres y apoyo humanitario con destino a las zonas afectadas.

Los denunciantes aseguran que, debido a que Xolotla es el único punto de acceso viable hacia Pahuatlán, esta práctica obstaculiza la llegada de ayuda a las familias damnificadas.

Como parte de la denuncia, se presentaron documentos que presuntamente acreditan el cobro, incluyendo un recibo con sello oficial de la junta auxiliar, lo que ha generado indignación y exigencias de una investigación inmediata.

Los ciudadanos afectados solicitaron la intervención del gobernador Alejandro Alejandro Armenta, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo y de edil Eduardo Romero, para esclarecer los hechos y garantizar que toda la ayuda llegue sin condicionamientos a quienes más la necesitan.

La situación ha provocado un fuerte rechazo social, pues, en momentos de crisis, la solidaridad y transparencia deben prevalecer sobre cualquier interés particular.