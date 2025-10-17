En la BUAP, el IX Foro Ambiental Automotriz 2025: “Sostenibilidad. Eje de desarrollo en las organizaciones”

“El compromiso ambiental no es una opción, sino condición indispensable para el progreso y la competitividad”, afirmó el vicerrector Ygnacio Martínez

Desde Puebla

Estudiantes, investigadores y representantes de la industria se dieron cita en el IX Foro Ambiental Automotriz 2025, en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Electrónica (FCE). Al inaugurarlo, el vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado, Ygnacio Martínez Laguna, subrayó su consolidación como espacio de diálogo interdisciplinario y vinculación entre la academia, la industria y la sociedad, que reafirma la importancia de situar la sustentabilidad como principio rector del desarrollo.

En representación de la Rectora María Lilia Cedillo Ramírez, afirmó: “En un mundo que enfrenta transformaciones profundas, el compromiso ambiental no es una opción, sino condición indispensable para el progreso y la competitividad”. En ese sentido, dijo, la BUAP asume el compromiso de formar profesionales con una sólida base científica y tecnológica, pero también con una profunda conciencia ética y ambiental.

Al iniciar los trabajos del foro -un espacio compartido con Volkswagen de México, cuyo lema este año fue “Sostenibilidad. Eje de desarrollo en las organizaciones”-, Martínez Laguna aseveró que su realización refleja la vocación universitaria de contribuir desde el conocimiento a la construcción de un futuro más justo, equitativo y sustentable.

Por su parte, Isaac Huerta Pimentel, oficial ambiental de Volkswagen de México, destacó el compromiso con la educación ambiental, la eficiencia energética y el desarrollo sostenible. “La industria automotriz atraviesa uno de los momentos más trascendentales de su historia, con metas cada vez más exigentes en reducción de emisiones, eficiencia energética y transición hacia tecnologías cero emisiones”, refirió.

A la apertura de los trabajos del IX Foro Ambiental Automotriz 2025, que convoca a compartir conocimientos y experiencias orientados a fortalecer la cultura ambiental y la innovación sostenible, asistieron los directores del Instituto de Ciencias, Jorge Juárez Posadas, y de la FCE, Francisco Portillo Robledo; además del coordinador del Centro de Investigación en Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático del ICUAP, Sergio Martín Barreiro Zamorano.

La jornada inició con la conferencia “Sostenibilidad con valor, el propósito que nos mueve”, a cargo de Martín Mariscal Lahusen, oficial de Integridad, Cumplimiento y Sostenibilidad de VW de México. A ésta le siguieron “Tecnología de los sistemas ADAS en los vehículos como clave para la movilidad sustentable”, impartida por el doctor Roberto Carlos Ambrosio Lázaro, responsable del Laboratorio de Sistemas Automotrices de la FCE; y “Seguimiento, Gestión y Medio Ambiente. Eco campus BUAP CU2”, a cargo del maestro Sergio Barreiro, entre otras.