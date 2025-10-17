Positiva la creación de comisión en Morena para revisar afiliación de militantes: Sheinbaum

LA JORNADA

Ciudad de México. Ante la polémica que se ha generado en torno al ex director del Fondo Nacional de Desastres en el sexenio de Enrique Peña Nieto, José María Tapia, quien busca ser candidato a gobernador de Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la relevancia de la decisión de la dirigencia de Morena de crear una comisión especial que revise las nuevas incorporaciones de militantes a partir de revisar su historial.

Es positivo que el partido haya creado esta comisión para que no sea ya una invitación de un dirigente a incorporarse al partido o decisión de un presidente o secretario del comité, sino que haya una decisión colectiva del partido.

-¿Debería haber otro tipo de filtros?

-No me toca esa parte, pero si puedo opinar pero me parece muy bien que la actual dirigencia de morena haya decidido que las personas que se han integrado deba revisarse con mayor detalle.