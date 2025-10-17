Video: ¡De terror encuentran cadáver de mujer en ropa interior y con huellas de tortura en la colonia El Carmen!

Sadit González

Hallaron cadáver de una mujer dentro de carrito de súpermercado en Puebla capital .

En ropa interior, con visibles huellas de violencia y dentro de un carrito de súpermercado fue hallado el cadaver de una mujer en Puebla capital.

En la colonia El Carmen, sobre la privada Tamaulipas entre 4 Sur y bulevar 5 de Mayo en Puebla capital.

La zona quedó resguardo de elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana.

El cadáver permenece en calidad de desconocido.