Sheinbaum regresará a Puebla este fin de semana 

- Estará en zonas afectadas y lluvias
María Huerta
Este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum visitará nuevamente algunos municipios afectados por lluvias en las Sierras Norte y Nororiental de Puebla.
Y el titular de la secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, indicó que continúa el plan DN-III-E en las comunidades afectadas por lluvias, con más atención en las zonas que permanecen incomunicadas.
