Video: Vecinos acusan a automovilista por destruir negocio al manejar negocio y negarse a pagar

María Huerta

En Río Tuxpan y Andador B San Manuel, un automovilista se metió en sentido contrario, tiró el negocio a comerciante de venta de cocos y, pese a su imprudencia, no quiere pagar los daños.

Además de una actitud agresiva y amenazadora, denuncian vecinos de la zona, quien a través de videos exhiben al hombre de más de 40 años, así como su vehículo, y placas

“Lamentable que a la gente que trabaja se le haga esto, me ayudan a difundir”, piden ciudadanos.