Video: Vecinos acusan a automovilista por destruir negocio al manejar negocio y negarse a pagar

María Huerta
En Río Tuxpan y Andador B San Manuel, un automovilista se metió en sentido contrario, tiró el negocio a comerciante de venta de cocos y, pese a su imprudencia, no quiere pagar los daños.
Además de una actitud agresiva y amenazadora, denuncian vecinos de la zona, quien a través de videos exhiben al hombre de más de 40 años, así como su vehículo, y placas
“Lamentable que a la gente que trabaja se le haga esto, me ayudan a difundir”, piden ciudadanos.
You may also like
-
23 municipios de Puebla declarados como desastre natural
-
Suma Puebla 15 fallecidos por las fuertes lluvias: SG
-
Pahuatlán y Pantepec siguen incomunicados: Armenta
-
Bienestar federal censó más de tres mil viviendas afectadas por lluvias en Puebla
-
Recibimos una ciudad endeudada y sin rumbo: Pepe Chedraui