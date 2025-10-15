Gobierno de Puebla refrenda atención permanente en la Sierra Norte, ningún municipio se queda sin apoyo: Armenta

Miércoles 15 de octubre de 2025

-6 días de atención continua con las fuerzas armadas y el gobierno estatal.

-Se confirma que se contabilizan 15 personas fallecidas y seis desaparecidas, a consecuencia de las fuertes lluvias de la semana pasada.

-La coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, aseguró que la tarea es abrir caminos, estar cerca de la gente y garantizar que nadie quede sin ayuda”.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Ningún municipio quedará sin atención ante la emergencia provocada por las intensas lluvias en la Sierra Norte de Puebla, afirmó el gobernador Alejandro Armenta, quien destacó que, aunque algunas comunidades siguen sin acceso por carretera, el auxilio ha llegado por vía aérea con el despliegue de 11 helicópteros que han permitido atender a la población en zonas aisladas.

El mandatario estatal subrayó que, en estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN), continúan las labores de limpieza, rescate y asistencia humanitaria. Además, puntualizó que en municipios como Naupan, Xicotepec y Huauchinango, los Servidores de la Nación ya realizan el censo de viviendas afectadas, como parte de la instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para brindar apoyo integral a las familias damnificadas.

Por su parte, la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya reconoció, el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno y recalcó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está comprometida con una atención eficaz. “La tarea es abrir caminos, estar cerca de la gente y garantizar que nadie quede sin ayuda”, afirmó. Confirmó que los censos en viviendas los realizan los servidores de la nación, quienes al momento llevan más de 3 mil viviendas.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, confirmó que al momento se tienen 15 personas fallecidas y seis no localizadas. Enfatizó que son 23 municipios afectados por las lluvias, de los cuales 17 son de atención prioritaria; además destacó que ya se hizo la declaratoria oficial como desastre natural en la entidad por los fenómenos meteorológicos registrados en la Sierra Norte.

El jefe de Estado Mayor de la VI Región Militar, Héctor Francisco Morán González, informó que la Secretaría de la Defensa y Guardia Nacional, el martes 14 de octubre repartieron 3 mil 300 raciones calientes, 483 despensas vía terrestre y ejecutaron la limpieza de 219 casas. En un compilado general, detalló que desde el inicio a la fecha se han entregado más de 8 mil raciones calientes, 5 mil 850 despensas vía terrestre, 16 mil metros cúbicos de lodo retirado, limpieza en 295 casas, dos albergues activos con 989 personas, limpieza de 4 mil 593 metros lineales de calles, 103 mil litros de agua otorgados y 40 vuelos donde se evacuaron a 32 personas evacuadas.

El coordinador estatal de la Guardia Nacional en Puebla, Manuel Micet Blanco, señaló que continúan con su labor de remoción de lodo y escombros, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, además reiteró que mantienen las operaciones para garantizar orden, seguridad y vigilancia.

El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, puntualizó que desde el Centro de Mando en Huauchinango, elementos de la Policía Estatal Preventiva, Policía Estatal Forestal y Bomberos, coordinan a diario acciones con autoridades de los tres niveles de gobierno para brindar asistencia a la población, realizar trabajos de limpieza y reparto de víveres. Destacó que en cada acción, se suman mil 125 efectivos de la Secretaría de Marina con apoyo de dos aeronaves y una planta potabilizadora.

El subsecretario de Gestión de Ingeniería y Seguimiento de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura, José Miguel Vélez R. Moreno, sentenció que toda la fuerza de la dependencia está al servicio del pueblo, por ello tienen desplegadas 81 equipos de maquinaria. Informó que se removieron al momento 13 mil 865 metros cúbicos de lodo, 3 mil 793 metros lineales liberados de calles, 24.5 kilómetros de removimiento de asfalto dañado, 19 puentes afectados en 10 municipios, nueve tramos carreteros liberados en cinco municipios: Francisco Z. Mena, Zihuateutla, Xicotepec, Huauchinango y Naupan.