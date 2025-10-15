23 municipios de Puebla declarados como desastre natural

María Huerta

El gobierno estatal publicó la declaratoria de desastre natural para 23 municipios afectados por fenómenos hidrometeorológicos.

Este procedimiento es necesario para la gestión y asignación de recursos destinados a la reparación de daños.

La declaratoria fue publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE) e incluye a los municipios de Chiconcuautla, Eloxochitlán, Francisco Z. Mena, Honey, Huauchinango, Hueytlalpan, Huitzilan de Serdán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zihuateutla y Teotlalco.

En la declaratoria se especifica que las afectaciones impactan a aproximadamente 30 mil habitantes de localidades situadas en los 23 municipios, que los fenómenos han dejado personas fallecidas y no localizadas así como diversas comunidades incomunicadas y múltiples daños en la infraestructura pública.