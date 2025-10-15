No son tiempos electorales, sino de trabajo: Pepe Chedraui

María Tenahua

Al sostener que no son tiempos electorales, sino de trabajar por Puebla, el presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, rindió su primer informe de labores con el gobernador Alejandro Armenta Mier.

En el Auditorio de la Reforma, destacó que encontró una ciudad destrozada y con crisis en bacheo.

“Encontramos una ciudad con enormes desafíos, calles deterioradas, servicios públicos rebasados, inseguridad en las colonias y una administración que había perdido el rumbo”, enfatizó.