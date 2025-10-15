Encuentran muertto en Tlacuilotepec al menor Ray Hernández Carballo luego de tres días de búsqueda 

Desde Puebla
Luego de tres días de búsqueda, fue hallado el menor Ray Hernández Carballo de 17 años de edad, quien perdió la vida al tratar de cruzar el río San Marcos, iba acompañado de su hermano Juan Manuel de 19 años, ambos de la comunidad San Andrés, municipio Tlacuilotepec.
You may also like
-
No son tiempos electorales, sino de trabajo: Pepe Chedraui
-
Aumenta a 66 el número de personas fallecidas tras las lluvias en 5 estados del país
-
A semanas de concluir prórroga por aranceles, Sheinbaum dice que confía en preservar tratado; “se alcanzará buen acuerdo”, dice
-
Mitos y verdades sobre la terapia hormonal: el Dr. Naim Dahdah aclara dudas sobre un tratamiento que transforma vidas
-
La cantante y líder de la exitosa banda colombiana de rock V For Volume, María José Camargo platica sobre la nueva gira que realizarán a México