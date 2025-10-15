Salud Sección Principal

Encuentran muertto en Tlacuilotepec al menor Ray Hernández Carballo luego de tres días de búsqueda 

By Redaccion2 / 15 octubre, 2025

Desde Puebla

Luego de tres días de búsqueda, fue hallado el menor Ray Hernández Carballo de 17 años de edad, quien perdió la vida al tratar de cruzar el río San Marcos, iba acompañado de su hermano Juan Manuel de 19 años, ambos de la comunidad San Andrés, municipio Tlacuilotepec.

You may also like

Categorías