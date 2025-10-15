Gobierno estatal inicia evaluación de daños en infraestructura educativa, derivados por lluvias en la Sierra Norte

-A través del CAPCEE se iniciaron los trabajos de análisis de las necesidades en los planteles educativos de 30 municipios prioritarios.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.– El Gobierno del Estado que encabeza el mandatario Alejandro Armenta, trabaja de manera institucional para atender los daños ocasionados por las recientes lluvias en la Sierra Norte. A través del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), se han conformado 28 grupos de trabajo integrados por personal de la Secretaría de Educación Pública Federal y del Estado, la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar, personal de las oficinas centrales del INIFED, personal técnico del CAPCEE, así como personal de la empresa ajustadora del seguro para daños.

Personal ha iniciado los trabajos de evaluación y análisis de necesidades en los planteles educativos de 30 municipios prioritarios de la Sierra Norte, con el objetivo de tener con precisión el nivel de afectación e iniciar con la atención, limpieza y reparación de los espacios educativos.