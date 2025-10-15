Falleció al caer de una casa en la colonia Constitución Mexicana

Desde Puebla

Un hombre perdió la vida al caer de gran altura, mientras trabajaba en la construcción de una casa en Puebla capital

Esta tarde de miércoles sobre la calle Artículo 30, esquina con Constituyente en la colonia Constitución Mexicana.

La zona se encuentra a resguardo de elementos de la policia municipal en espera de las autoridades correspondientes para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.