Disputa por terrenos dejó una mujer muerta y 3 lesionados en Xochimehuacán 

Desde Puebla

Una mujer muerta, 3 personas lesionadas y dos detenidos es el saldo de una riña con balacera tras la disputa por terrenos entre dos familias en Puebla capital .

La tarde de este miércoles en la junta auxiliar San Pablo Xochimehuacán.

La tragedia ocurrió luego de la disputa de terrenos, que pasó a acalorada discusión y terminó en balacera con el saldo fatal mencionado.