Mejora de luminarias y caminos: Severiano de la Rosa impulsa Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla, a 15 de octubre de 2025.– Después de rendir su Primer Informe de Gobierno, el presidente municipal Severiano de la Rosa Romero sigue poniendo en marcha acciones que benefician directamente a las y los ciudadanos de Amozoc, fortaleciendo los servicios públicos y la infraestructura del municipio.

Esta semana, se intensificaron los trabajos de reparación y cambio de luminarias en distintos puntos de Amozoc, a través del Área de Infraestructura y Alumbrado Público del Ayuntamiento 2024–2027, bajo la instrucción directa del Presidente Municipal Severiano de la Rosa, con el objetivo de mejorar la iluminación y brindar mayor seguridad a la población.

Asimismo, se refuerzan las labores de iluminación mediante recorridos nocturnos sobre la carretera federal Puebla–Tehuacán, para supervisar, reparar y sustituir luminarias, además de atender diversas calles y colonias del municipio.

De igual manera, a través de Obras Públicas, se realizan acciones de mantenimiento vial, ya que las recientes lluvias han provocado afectaciones en diferentes zonas.

Actualmente, se ejecutan trabajos de rastreo en caminos rurales y calles de terracería; ejemplo de ello es en San José Victoria, colindante con San José La Laguna, donde se lleva a cabo el rastreo y aplicación de material fresado en la calle 13 Oriente, con el objetivo de facilitar el tránsito y mejorar la calidad de vida de las y los vecinos.

Este camino, que conduce a diferentes fraccionamientos, fue atendido de manera prioritaria, y los trabajos continuarán mientras las condiciones del clima lo permitan, dando cumplimiento al compromiso de seguir mejorando la infraestructura vial del municipio.