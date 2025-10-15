Servir a Puebla con honestidad y trabajo verdadero: Pável Gaspar en Primer Informe de Actividades  

– Destacó la aprobación de su propuesta para crear la diputación migrante

Desde Puebla

“Puebla necesita unidad, honestidad y trabajo verdadero, esa será siempre mi forma de servir, con amor profundo por mi tierra”, señaló el diputado del distrito 23 con cabecera en Acatlán de Osorio, Pável Gaspar Ramírez, al rendir su Primer Informe de Actividades.

En su mensaje, destacó la presentación y aprobación de su iniciativa para crear la diputación migrante, con la que se busca darle voz y representación a este grupo social; asimismo, reafirmó su compromiso con todas las organizaciones y líderes de este sector, para seguir impulsando políticas públicas y leyes que garanticen sus derechos y reconozcan su aportación.

El legislador también resaltó su propuesta para declarar el día 7 de marzo de cada año como “Día del Trabajador Textil Poblano”, en reconocimiento a miles de hombres y mujeres que sostienen la economía familiar.

Informó que, durante el primer año legislativo, organizó diversos foros para migrantes, contra el abuso infantil y sobre el empoderamiento femenino, así como encuentros con productores de mezcal y campesinos, para impulsar la productividad y proteger el patrimonio cultural de la mixteca.

“Amigas y amigos: este informe no es mío, es de toda la familia que me ha acompañado, de cada migrante que confía en que su voz sea escuchada, de cada joven que cree en un futuro mejor y de cada productor que trabaja la tierra con dignidad”, manifestó el legislador.