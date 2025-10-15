En Congreso del Estado, la vida se defiende con leyes, acciones y amor: Laura Artemisa García

-Voluntariado del Congreso realiza concierto para fomentar sensibilización y detección temprana del cáncer de mama

Desde Puebla

En el marco de la Semana Rosa, para fomentar la sensibilización, la detección temprana y la solidaridad en la lucha contra el cáncer de mama, el Voluntariado del Congreso del Estado llevó a cabo el concierto de piano y contrabajo, de Acsa Elisheva y Bitia Keshia Hernández Centeno.

Durante este evento, la legisladora Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, destacó el compromiso del Congreso del Estado para trabajar en reformas para fortalecer las acciones de prevención, autocuidado y atención oportuna, así como mejorar los servicios de salud, con mayor cobertura, más eficiente y sensible.

En el Congreso del Estado trabajamos para mejorar y actualizar la ley para proteger la salud, defendiendo la vida con leyes, con acciones y con mucho amor, afirmó la legisladora.

Asimismo, subrayó la sinergia entre el Poder Legislativo y las organizaciones de la sociedad civil, como Cáritas, para proteger la salud y la vida de las mujeres poblanas.

Por su parte, la titular del Voluntariado del Congreso del Estado, Minerva García Chávez mencionó la importancia de la solidaridad y la sororidad para promover el cuidado y la autoexploración que permita salvaguardar la salud de las personas.

De igual manera, García Chávez agradeció y entregó un reconocimiento al director de Cáritas Puebla, José Refugio Gómez Alonso por la entrega de diez pases gratuitos para mastografías, los cuales serán destinados a personas de escasos recursos.

Así como un reconocimiento especial a la empresa Iluminando el Camino.

También se hizo una mención especial a Onco Boutique por su apoyo en la realización de cortinas oncológicas para las personas que luchan contra el cáncer.

En este evento también se contó con la participación de la titular de la Unidad para la Igualdad de Género, Daniela Mier Bañuelos.

ANALIZAN EN EL CONGRESO VIGENCIA DE LOS VALORES DE LA CONSTITUCIÓN POBLANA DE 1825

Por otra, con la finalidad de analizar y reflexionar sobre la permanencia y relevancia de los valores en la Constitución del Estado de Puebla de 1825, como la soberanía, el respeto a los derechos humanos, la división de poderes y la legalidad, en la sede del Congreso del Estado se llevó a cabo la conferencia magistral “Vigencia de los Valores de la Constitución Poblana”, impartida por el consultor en comunicación política y asuntos públicos, Carlos Flores Rico.

Durante su intervención, la titular del Voluntariado Minerva García Chávez destacó la relevancia de reflexionar sobre un documento que marcó el rumbo cuya esencia sigue viva en los principios y valores que nos unen como sociedad.

“La Constitución poblana de 1825 no solo fue pionera en su momento, también fue una afirmación de identidad, libertad y de compromiso con la construcción de un Estado basado en el respeto, la justicia y el orden social”, afirmó.