La BUAP es siempre solidaria y está presente en donde haga falta: Rectora Lilia Cedillo

Dio el banderazo de salida a 14 toneladas de víveres para las familias afectadas de las sierras Norte y Nororiental de Puebla

Desde Puebla

La Rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, dio el banderazo de salida a dos camiones con víveres donados por la comunidad universitaria: un total de 14 toneladas, de las cuales 10 serán depositadas en el Complejo Regional Norte y cuatro en el Complejo Regional Nororiental, donde los estudiantes organizarán brigadas para entregar estos productos a las familias afectadas por las intensas lluvias en esa región del estado.

Asimismo, la Rectora externó la disposición institucional para participar en brigadas de salud en las comunidades afectadas y brindar asistencia técnica. “La universidad es siempre solidaria y está presente en donde haga falta”, expresó.

En este acto realizado en la explanada de la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos, en Ciudad Universitaria, Manuel Viveros Narciso, secretario de Educación de Puebla, informó que los desastres naturales afectaron a 164 escuelas de 53 municipios, cuya matrícula es de 21 mil 74 alumnos; por ello, hizo un llamado a la solidaridad.

Por parte de la BUAP, asistieron Damián Hernández Méndez, secretario General; Jorge Avelino Solís, coordinador General de Participación y Desarrollo Estudiantil; Omar Aguirre Ibarra, defensor de los Derechos Universitarios; y Miguel López Serrano, director de Deporte y Cultura Física. Además, Antonio Medina Ramírez, subsecretario de Educación Obligatoria del estado.