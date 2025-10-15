Inaugura la Rectora Lilia Cedillo Séptimo Encuentro de Servicio Social y Práctica Profesional

También firmó un convenio de colaboración con el Instituto Estatal de Educación para los Adultos

Desde Puebla

Con la convicción de que la educación va más allá de las aulas, la BUAP con organismos receptores, empresas y dependencias de gobierno ofrecieron a la comunidad estudiantil el Séptimo Encuentro de Servicio Social y Práctica Profesional, inaugurado por la Rectora Lilia Cedillo Ramírez en el Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria, donde además se firmó un convenio de colaboración con el Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA).

El acuerdo -firmado por la Rectora Lilia Cedillo y José Antonio García García, encargado de Despacho de la Dirección de Fortalecimiento Operativo del IEEA- establece que la comunidad estudiantil BUAP participe en el quehacer de alfabetización y combate al rezago educativo en sectores vulnerables, como parte de su labor de extensión social.

José Antonio García García agradeció la apertura de la universidad para formar alianzas que fortalezcan el trabajo que se realiza en el IEEA y recordó que una forma de manifestar el amor y compromiso es a través de la enseñanza.

El Séptimo Encuentro de Servicio Social y Práctica Profesional concentró la participación de más de 80 empresas de los sectores público, privado y social, además de la asistencia de más de 3 mil alumnos, quienes tuvieron la oportunidad de acercarse a diferentes organismos para encontrar oportunidades de desarrollo profesional.

Al respecto, la Rectora señaló que el servicio social no sólo es un requisito para titularse, es parte de la formación académica de los estudiantes porque les permite conocer la realidad del ámbito laboral, aprender a solucionar de manera directa problemas y enfrentarse a diversos entornos, a veces complejos.

“Es un escaparate donde otros vigilarán su desempeño, sus capacidades para solucionar y para trabajar en equipo, entre otras habilidades blandas que toman muy en cuenta los empleadores”, destacó la doctora Cedillo, quien además agradeció la colaboración signada con el IEEA.

Por su parte, la maestra Verónica Arroyo Ronquillo, directora de Servicio Social de la BUAP, destacó que el citado foro ratifica el compromiso de la universidad en la formación integral de profesionistas empáticos y comprometidos con su entorno.