Bienestar federal censó más de tres mil viviendas afectadas por lluvias en Puebla

Erika Méndez
La secretaría de Bienestar federal censó 13 mil 77 viviendas dañadas en México por las lluvias, con 3 mil 383 en Puebla.
Durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacaron que 2 mil 942 usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se quedaron sin servicio.
En tanto, la secretaría de Marina (Semar) dio a conocer que aún hay 700 elementos en apoyo de la Sierra Norte de Puebla.
You may also like
-
Recibimos una ciudad endeudada y sin rumbo: Pepe Chedraui
-
Con “Cholula Segura”, Tonantzin Fernández consolida la estrategia de seguridad en San Pedro Cholula
-
Más de 300 comunidades siguen incomunicadas por lluvias en México
-
Mitos y verdades sobre la terapia hormonal: el Dr. Naim Dahdah aclara dudas sobre un tratamiento que transforma vidas
-
Asesinaron a menor de edad durante riña en Chapulco