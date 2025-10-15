Embestida final del mexicano; Isaac del Toro logra su victoria 16

ADRENALINA

El mexicano Isaac del Toro se impuso en el Giro del Veneto para cerrar su temporada 2025

‘El Torito’ mexicano embistió al final. Isaac del Toro se acostumbra a ganar y cerró de buena manera su temporada en 2025. Ganó el Giro del Veneto, que se realizó en el norte de Italia, y consiguió su victoria número 16 del año.

Cuando faltaban 10.9 kilómetros para que acabara el Giro, Del Toro realizó su ataque en la subida para irse en solitario hasta la meta. También significó el triunfo número 95 para el UAE Team Emirates.

Pavel Sivakov, compañero del mexicano, tuvo un gran impulso en el último kilómetro para lograr el segundo lugar.

El originario de Ensenada, Baja California, sigue como una de las cartas fuertes del ciclismo de su equipo y es uno de los más prometedores a nivel internacional.

Isaac del Toro ha tenido un 2025 de ensueño. Fue subcampeón del Giro de Italia y su evolución va en ascenso, adaptándose a pruebas de fondo, contrarreloj y montaña.