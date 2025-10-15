ADRENALINA

Guatemala mantuvo sus esperanzas de obtener un boleto al Mundial 2026, luego de derrotar 0-1 a El Salvador en la eliminatoria de Concacaf

Guatemala y Costa Rica mantuvieron sus esperanzas de obtener un boleto para el Mundial 2026. Los dirigidos por Luis Fernando Tena vencieron 0-1 a El Salvador, mientras que los de Miguel Herrera golearon 4-1 a Nicaragua en la eliminatoria de Concacaf.

Guatemala logró su primera victoria de la eliminatoria, por lo que el técnico mexicano pidió no caer en triunfalismos.

“No podemos caer en ningún triunfalismo jugando contra Panamá y Surinam. Panamá es el equipo que mejor juega en Concacaf desde hace mucho tiempo, entonces nadie se puede confiar”, dijo.

Guatemala cerrará la eliminatoria en casa ante Panamá el 13 de noviembre y ante Surinam el 18.

“Surinam ha sido una gran sorpresa y tiene la mayoría de sus jugadores jugando en Holanda, nadie puede caer en triunfalismos o en un exceso de confianza, sabemos lo durísimos que serán esos dos partidos”, añadió.

ASÍ VA LA ELIMINATORIA DE CONCACAF (A FALTA DE DOS FECHAS):

GRUPO A PUNTOS DIF. Surinam 6 1 Panamá 6 1 Guatemala 5 0 El Salvador 3 -2

GRUPO B PUNTOS DIF. Jamaica 9 8 Curazao 8 3 Trinidad y T. 5 1 Bermudas 0 -12

GRUPO C PUNTOS DIF. Honduras 8 5 Costa Rica 6 3 Haití 5 0 Nicaragua 1 -8

MEJOR SEGUNDO LUGAR PUNTOS DIF. Curazao 8 3 Costa Rica 6 3 Panamá 6 1

Los primeros de los Grupos avanzan de manera directa al Mundial 2026, mientras que los dos mejores segundos van a repesca.