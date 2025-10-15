Desde la Pasión

Dónde ver Argentina vs Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20 en México

By Redaccion1 / 15 octubre, 2025

La Selección Argentina se medirá ante su par de Colombia, por una de las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile 2025. Ambos equipos protagonizarán, lo que se espera, sea un gran partido.

Dónde ver Argentina vs Colombia en México
Argentina y Colombia se enfrentarán por la semifinal del Mundial Sub 20, y en México este partido se podrá ver EN VIVO a través de TUDN y por la plataforma de streaming de ViX Premium.

¿Cuándo y a qué hora juega Argentina vs Colombia?

  • Fecha: miércoles 15 de octubre de 2025.
  • Horario: 17:00 hs (CDMX).
  • Estadio: Nacional Julio Martínez.

Las posibles alineaciones de Argentina vs Colombia

Argentina

  • Santino Barbi
  • Dylan Gorosito
  • Tobías Ramírez
  • Juan Villalba
  • Julio Soler
  • Tomás Pérez
  • Milton Delgado
  • Valentino Acuña
  • Gianluca Prestianni
  • Santino Andino
  • Alejo Sarco

Colombia

  • Jordan García
  • Julio Bazán
  • Simón García
  • Yéimar Mosquera
  • Juan Arizala
  • Kéner González
  • Jordan Barrera
  • Elkin Rivero
  • Óscar Perea
  • Emilio Aristizábal
  • Joel Canchimbo

