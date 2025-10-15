Recibimos una ciudad endeudada y sin rumbo: Pepe Chedraui

María Tenahua
El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, en sesión solemne de cabildo, entregó el primer informe de labores, destacó que encontraron una ciudad sin rumbo y con deuda.
Durante un mensaje, resaltó que en este año su administración se ha dedicado a atender las necesidades de la gente, con servicios públicos.
“Hoy, 356 días después, es momento de hacer un alto para rendir cuentas, informar a la ciudadanía, revisar lo que hemos avanzado y ver en que áreas del gobierno debemos redoblar esfuerzos”, enfatizó.
Comentó que le tocó recibir un municipio con deuda, y muchos pendientes, graves problemas de seguridad, calles deterioradas y servicios rebasados y aceptaron con seriedad el reto, para que la ciudad regrese al lugar que se merece.
You may also like
-
Más de 300 comunidades siguen incomunicadas por lluvias en México
-
Sin cambios en el gabinete en lo que resta del 2025: Armenta
-
IPSOS Equalities Index 2025: Perspectivas globales sobre igualdad y diversidad
-
Mitos y verdades sobre la terapia hormonal: el Dr. Naim Dahdah aclara dudas sobre un tratamiento que transforma vidas
-
Asesinaron a menor de edad durante riña en Chapulco