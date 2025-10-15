Recibimos una ciudad endeudada y sin rumbo: Pepe Chedraui

María Tenahua

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, en sesión solemne de cabildo, entregó el primer informe de labores, destacó que encontraron una ciudad sin rumbo y con deuda.

Durante un mensaje, resaltó que en este año su administración se ha dedicado a atender las necesidades de la gente, con servicios públicos.

“Hoy, 356 días después, es momento de hacer un alto para rendir cuentas, informar a la ciudadanía, revisar lo que hemos avanzado y ver en que áreas del gobierno debemos redoblar esfuerzos”, enfatizó.

Comentó que le tocó recibir un municipio con deuda, y muchos pendientes, graves problemas de seguridad, calles deterioradas y servicios rebasados y aceptaron con seriedad el reto, para que la ciudad regrese al lugar que se merece.