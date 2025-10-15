Selección Mexicana mejora su funcionamiento y empata con Ecuador en Guadalajara

ADRENALINA

La Selección Mexicana sembró mejores sensaciones en su regreso a Guadalajara. A pesar del empate a un gol con Ecuador, la versión distó al desastre del sábado ante Colombia.

Para recibir a la segunda mejor selección de las eliminatorias mundialistas de la Conmebol, el técnico Javier Aguirre cumplió con numerosas rotaciones respecto al anterior once inicial, con sus dos naturalizados como puntas en el ataque: Julián Quiñones y Germán Berterame.

Y en esa carrera interna por llenarle el ojo al Vasco Aguirre, Berterame dio un paso adelante durante los 59 minutos de acción sobre la cancha del Estadio Akron.

Rápido apareció México en el marcador. Aprovechó un error en la salida ecuatoriana gracias a la presión de Erick Sánchez, quien provocó un rebote y el balón quedó a merced de Berterame. El delantero argentino condujo frente al marco y definió ante la salida del guardameta Hernán Galíndez (3’).

Pero la ventaja en el marcador no tardó en esfumarse. Fortuito para los ecuatorianos, luego de someter una jugada de Enner Valencia a revisión del VAR.

El atacante perdió la posesión de la esférica justo al encarar el achique de Raúl Rangel, sin embargo, el meta no evitó el impacto, lo que derivó en el penalti; Jordy Alcívar hizo efectiva la pena máxima (19’).

Para calma en el proceso de Aguirre, la Selección Mexicana estuvo más cerca de romper la igualada. Dominó y generó exigencia; los laterales Israel Reyes y Mateo Chávez sobresalieron.

Ecuador, bajo el mando de Sebastián Beccacece, ofreció un rostro diferente al del viernes pasado ante Estados Unidos (1-1), incluso al de sus eliminatorias en Conmebol. Con sangre tibia trató de pulir su sistema con salidas de balón, pases cortos y retrasados que generaron múltiples yerros.

¿Cuándo son los próximos partidos de la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre tiene listos dos encuentros para la fecha FIFA de noviembre de 2025.

El primer partido se disputará el 15 de noviembre en el TSM Corona a las 19 horas locales enfrentando a la Selección de Uruguay.

El 18 de noviembre, el representativo de México viajará al Alamodome para encontrarse con el representativo de Paraguay a las 18:30 horas, tiempo del Centro de México.